Италия пропустит Чемпионат мира, Бэйл вывел Уэльс в финал плей-офф. Главные новости за 24 марта 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 марта

Сборная Италии сенсационно проиграла на своем поле сборной Северной Македонии в полуфинале плей-офф ЧМ. Действующий чемпион Европы имел игровое преимущество, нанес большое количество ударов, но моментов у "адзурри" был не так много. Северной Македонии удавалось успешно обороняться, а на 90+2 минуте Трайковски дальним ударом удалось поразить ворота Доннаруммы. 1:0 в пользу Северной Македонии - Италия во второй раз подряд не сыграет на Чемпионате мира, с ней это происходит впервые.

Северная Македония сыграет в финале плей-офф со сборной Португалии. Команда Сантуша смогла переиграть в домашнем матче Турцию (3:1). Еще в одной паре встретятся сборная Польши, которая вышла в финал досрочно, и Швеция, переигравшая в овертайме Чехию (1:0). Вышел в финал Уэльс - дубль Гарета Бэйла позволил победить Австрию (2:1). Соперником Уэльса должен быть победитель пары Шотландия - Украина.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть команду после Чемпионата мира в Катаре, сообщает Marca. Контракт 51-летнего специалиста, который рассчитан до конца 2022 года до сих пор не был продлен. Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино из "Атлетика" или экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Один из лидеров "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш в скором времени продлит свой контракт с клубом. Действующее соглашение заканчиватеся в 2025 году, но "Юнайтед" хочет продлить 27-летнего хавбека еще на один-два сезона и значительно улучшить его заработную плату. Сообщается, чт Фернандеш будет получать более 12 млн фунтов в год.

"Шахтеру" пока не удается выплатить 16 миллионов евро "Бенфике" за вингера Педриньо. Лидер УПЛ смог заплатить всего лишь два млн евро из 18 за переход 23-летнего футболиста, сообщает Record со ссылкой на Correio da Manhã. Это вызвано тем, что футбол в Украине приостановлен, и все контракты и финансовые операции заморожены. "Бенфика" не сможет получить деньги, пока не завершится война рф против Украины.

Определелись еще два участника Чемпиоата мира-2022 от сборной АФК. Победа Японии над Австралией (1:0) вывела не только японцев на Мундиаль, но и позволила квалифицироваться сборной Саудовской Аравии. Австралия сыграет в следующем раунде против сборной ОАЭ, Ирака или Ливана. Победитель этой пары примет участие в межконтинентальном плей-офф. Ранее от Азии на ЧМ вышли Южная Корея и Иран.