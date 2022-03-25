США объявили о готовности принять беженцев с Украины
Белый дом озвучил цифру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США в четверг, 24 марта, объявила о том, что Соединенные Штаты готовы принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения.
В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что этот план является частью пакета гуманитарной помощи на сумму 1 миллиард долларов, направленного на оказание помощи всем, кто пострадал от «войны, развязанной Россией в Украине».
Хотя в Белом доме ожидают, что большинство украинцев предпочтут остаться в Европе, чтобы находиться недалеко от дома, США начнут прием граждан Украины в рамках Программы приема беженцев и с помощью других механизмов. В заявлении говорится, что администрация также планирует расширять и разрабатывать новые программы, ориентированные на украинцев, родственники которых проживают в США.
Как передает Голос Америки, в заявлении Белого дома говорится, что новый гуманитарный пакет также будет включать финансирование для обеспечения продовольственной безопасности, жилья, доступа к чистой воде, медикаментам и другим формам помощи тем, кто пострадал от российской агрессии. Пакет включает в себя дополнительные 320 млн долларов на финансирование демократии и прав человека для Украины и соседних государств.
Напомним, ранее Евросоюз объявил, что не будет вводить квоты для беженцев из Украины. Распределение будет производиться в соответствии с возможностями отдельных стран-участников ЕС.
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