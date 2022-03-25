Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре

Российские войска нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине города Днепр.

Как сообщает ГСЧС, атака была совершена в 22:38 в четверг, 24 марта. В результате были значительно разрушены здания части. В результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Информация о погибших и пострадавших еще устанавливается.

Какими ракетами был нанесен удар, пока неизвестно.