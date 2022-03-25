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Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре

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Очередной террористический акт

Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре

Новина українською

Российские войска нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине города Днепр.

Как сообщает ГСЧС, атака была совершена в 22:38 в четверг, 24 марта. В результате были значительно разрушены здания части. В результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Информация о погибших и пострадавших еще устанавливается.

Какими ракетами был нанесен удар, пока неизвестно.

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В статье: война с Россией
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