Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре
Очередной террористический акт
Российские войска нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине города Днепр.
Как сообщает ГСЧС, атака была совершена в 22:38 в четверг, 24 марта. В результате были значительно разрушены здания части. В результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.
Информация о погибших и пострадавших еще устанавливается.
Какими ракетами был нанесен удар, пока неизвестно.
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