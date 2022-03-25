ВСУ отбили 9 атак в сутки на Донецком и Слобожанском направлениях
Пока держим оборону, но обязательно перейдем в наступление
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в оперативной сводке на утро 25 марта сообщает, что группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений.
На этих направлениях ВСУ за предыдущие сутки отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.
Что касается других направлений, то в Сиверщене продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.
На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.
Генштаб указывает, что российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.
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