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ВСУ отбили 9 атак в сутки на Донецком и Слобожанском направлениях

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Пока держим оборону, но обязательно перейдем в наступление

ВСУ отбили 9 атак в сутки на Донецком и Слобожанском направлениях

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в оперативной сводке на утро 25 марта сообщает, что группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений.

На этих направлениях ВСУ за предыдущие сутки отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Что касается других направлений, то в Сиверщене продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Генштаб указывает, что российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

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В статье: война с Россией
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