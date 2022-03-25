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Ради эвакуации детей из Мариуполя. Генерал полиции Украины предложил оккупантам взять его в плен

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Ради эвакуации детей из Мариуполя. Генерал полиции Украины предложил оккупантам взять его в плен

Вячеслав Аброськин

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Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"UPD: после публикации мне пишут многие. Сейчас уже есть офицеры, которые готовы вместе одной командой спасать детей и потом вместе сдаться в плен. Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с "Азовом" буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся".

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам – дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя. Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен".

"Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие вам на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному, и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе".

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В статье: Мариуполь война с Россией
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