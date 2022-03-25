Более 60% российских высокоточных ракет не достигают цели - источник

По оценкам Соединенных Штатов, количество отказов достигает 60% для некоторых российских высокоточных ракет, используемых при вторжении в Украину

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в администрации США, знакомые с данными разведки.

Раскрытие этой информации может стать одним из объяснений, почему России не удалось достичь того, что считалось основными целями Кремля с момента вторжения. А именно - нейтрализации ВВС Украины.

В кремле и в министерстве обороны рф эту информацию пока не прокомментировали.

Как указывает Голос Америки, такая высокая частота отказов может включать в себя что угодно: от неудачного запуска до случаев, когда ракета поражает цель, но не взрывается.

Ранее представители Министерства обороны США сообщали на этой неделе, что, по оценке Пентагона, с начала войны Россия запустила по Украине более 1100 ракет всех видов. Власти США пока не сообщали официально, сколько из этих ракет достигли своих целей, а сколько - нет.