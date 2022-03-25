Произошла милитаризация. У ВСУ сейчас больше танков, чем в начале войны
Спасибо оккупантам!
YURI BUTUSOV PHOTO, VIA TWITTER
На вооружении у украинской армии на данный момент больше танков, чем в начале войны – наши солдаты активно захватывают их в россии. Об этом сообщает аналитик Forbes в аэрокосмической и оборонной сфере Дэвид Акс.
С начала войны ВСУ потеряли приблизительно 74 своих танка, однако им удалось захватить по меньшей мере 117 российских. К тому же, это лишь то количество, которое сейчас удается подтвердить визуально. Вполне вероятно, что реальная цифра значительно выше. Аналитик Forbes резюмировал такой выход в плюс:
"И все это без создания новых танков или обращения к старой технике со складов".
В то же время "орки" захватили около 37 украинских танков. Этого недостаточно, чтобы компенсировать потери. Разница в захваченных танках свидетельствует о недостаточной подготовке россии к высокоинтенсивной войне против решительного противника, как подчеркивает Дэвид Акс. Также Украина захватывает боевые машины, артиллерийские системы, системы ПВО и грузовики "оккупантов".
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