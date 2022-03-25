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В Запорожье на полтора дня введут комендантский час

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В Запорожье на полтора дня введут комендантский час

Getty Images / Global Images Ukraine

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В украинском городе Запорожье с 20:00 по киевскому времени 26 марта (суббота) до 05:00 28 марта (понедельник) вводится комендантский час, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА попросили руководителей предприятий, принадлежащих к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков. В заявлении сказано, что город должен работать и защищаться.

Комендантский час необходим для того, чтобы органы местных властей могли обеспечить максимальный контроль над жизнедеятельностью городов и определить круг подозрительных лиц, которые могут сотрудничать с оккупантами. Именно поэтому в это время нельзя выходить на улицу, чтобы вас не приняли за сторонника врагов.

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В статье: война с Россией запорожье комендантский час
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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