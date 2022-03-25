Украинский моряк, потопивший яхту российского олигарха, вернулся в Украину и вступил в ряды ЗСУ

В самом начале войны украинские и западные СМИ облетела новость о героическом поступке украинского моряка Тараса Остапчука.

10 лет Тарас работал на почетной должности главного инженера роскошной яхты "Леди Анастасия", которую связывают с российским олигархом Александром Михеевым.

Когда произошли первые удары по Киеву, Тарас увидел разрушения одного из домов, который был очень похож на тот, в котором они жили с семьей.

Не теряя ни минуты, моряк затопил яхту главы Рособоронэкспорта, которое создает танки и другую технику для атаки на его родину.

Спустя несколько недель после этих событий, Тарас вышел на связь с CNN и рассказал о своей судьбе.

27 февраля испанские власти отпустили моряка и он сразу отправился в Украину.

"Сейчас я служу в ЗСУ и надеюсь, что моя служба поможет приблизить победу", - сказал Остапчук.

Настоящий герой.