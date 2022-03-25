Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко сообщили актуальную информацию о гуманитарных коридорах

25 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Запорожье – эвакуация на собственном транспорте; Бердянск – Запорожье – эвакуация на автобусах. 48 автобусов сейчас находятся на въезде в Бердянск для централизованной эвакуации. Место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Читайте также Состоялся первый полноценный обмен военнопленными. На родину возвращаются 29 украинцев

В настоящее время бензовоз заблокирован на въезде в Бердянск. После его допуска в город планируется продолжить дозаправку частных автомобилей мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

2. Мелитополь – Запорожье, место сборов: Пожарная часть №9. В город направлен гуманитарный груз.