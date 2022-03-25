Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко сообщили актуальную информацию о гуманитарных коридорах
Важно!
ОП
25 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
1. Мариуполь – Запорожье – эвакуация на собственном транспорте; Бердянск – Запорожье – эвакуация на автобусах. 48 автобусов сейчас находятся на въезде в Бердянск для централизованной эвакуации. Место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27.
В настоящее время бензовоз заблокирован на въезде в Бердянск. После его допуска в город планируется продолжить дозаправку частных автомобилей мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
2. Мелитополь – Запорожье, место сборов: Пожарная часть №9. В город направлен гуманитарный груз.
Популярное сейчас
- Денег нет, но вы держитесь. У рф закончились средства на зарплаты своим боевикам
- Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
- Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
Новости по теме
- 11:45 Украинские Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров
- 10:23 Украинские Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили актуальную информацию о гуманитарных коридорах
- 10:22 Украинские Кирилл Тимошенко и Ирина Верещук сообщили новую информацию о гуманитарных коридорах