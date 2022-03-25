Россияне ударили Калибром в исторический центр Харькова
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харькове по состоянию на утро 25-го марта. По его словам, за прошедшую ночь в городе было зафиксировано 54 обстрела.
В частности, ночью под удар попал терминал в аэропорту, а утром - супермаркет «Метро».
Оккупанты применяли реактивные системы «Град», «Ураган», вечером был удар «Калибра» в исторический центр Харькова. В то же время вражеская авиация над городом не активна, сообщает Синегубов.
Он сообщил, что после обстрела пункта выдачи гуманитарной помощи 24 марта погибли 6 человек, более 17 ранены.
Под Изюмом враг понес значительные потери, наши силы сбили 2 российских самолета. Также Синегубов рассказал, что в четверг российские вертолеты обстреляли свои же позиции, уничтожили большое количество живой силы противника и военной техники.
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