Россияне ударили Калибром в исторический центр Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харькове по состоянию на утро 25-го марта. По его словам, за прошедшую ночь в городе было зафиксировано 54 обстрела.

В частности, ночью под удар попал терминал в аэропорту, а утром - супермаркет «Метро».

Оккупанты применяли реактивные системы «Град», «Ураган», вечером был удар «Калибра» в исторический центр Харькова. В то же время вражеская авиация над городом не активна, сообщает Синегубов.

Он сообщил, что после обстрела пункта выдачи гуманитарной помощи 24 марта погибли 6 человек, более 17 ранены.

Под Изюмом враг понес значительные потери, наши силы сбили 2 российских самолета. Также Синегубов рассказал, что в четверг российские вертолеты обстреляли свои же позиции, уничтожили большое количество живой силы противника и военной техники.