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Хацкевич: Уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого

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Хацкевич: Уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осуждает действия двух диктаторов и призывает белорусов одуматься.

"Если Беларусь полностью войдет в эту войну, то появится еще одна "прекрасная" страна, которая окончательно танцует под музыку россиян, хотя имеет свою культуру. После 24 числа мир разделился на людей и россиян. А так к россиянам еще может добавиться и Беларусь.

Мы предоставили платформу для россиян, мы уже ввязались в эту войну. Военная техника ездит по улицам наших городов. Беларусь и лично лукашенко уже стали соучастниками. Белорусских солдат здесь нет, надеюсь, что их нет. Но то, что лукашенко открыл границы для входа русской армии, сделало его соучастником. И если он отдаст преступный приказ своей армии войти на территорию Украины, то этим ребятам нужно брать с собой черные мешки, потому что они будут возвращаться в них. У нас Белая Русь – не нужно делать ее красной.

лукашенко и путин? Каждой твари по паре. Что один диктатор, что другой. Только путин пошел еще дальше лукашенко. Он весь мир настроил против себя, загнал украинских людей в подвалы, хоть и сам в подвале живет. Но если в Украине люди выйдут из подвалов и начнут строить свою страну, то он уже свою жизнь проведет в подвале. И как говорил один мой знакомый: уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого. Чем быстрее это произойдет, тем...

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Даже не в нашей жизни и не в жизни наших детей между россией и Украиной будут теплые отношения. россия – страна, которая ночью напала на Украину, и этого здесь не забудут никогда. Во всех книгах истории россию будут называть агрессором, лишившим людей жизни и будущего. Но они и своих людей наказали, многие поколения будут ненавидеть друг друга, в россии куча культур и национальностей. У них начнется гражданская война, если они не примут категорические решения", – сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич война с Россией
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Источник:
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