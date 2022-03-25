Хацкевич: Уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого
Все об этом думают
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осуждает действия двух диктаторов и призывает белорусов одуматься.
"Если Беларусь полностью войдет в эту войну, то появится еще одна "прекрасная" страна, которая окончательно танцует под музыку россиян, хотя имеет свою культуру. После 24 числа мир разделился на людей и россиян. А так к россиянам еще может добавиться и Беларусь.
Мы предоставили платформу для россиян, мы уже ввязались в эту войну. Военная техника ездит по улицам наших городов. Беларусь и лично лукашенко уже стали соучастниками. Белорусских солдат здесь нет, надеюсь, что их нет. Но то, что лукашенко открыл границы для входа русской армии, сделало его соучастником. И если он отдаст преступный приказ своей армии войти на территорию Украины, то этим ребятам нужно брать с собой черные мешки, потому что они будут возвращаться в них. У нас Белая Русь – не нужно делать ее красной.
лукашенко и путин? Каждой твари по паре. Что один диктатор, что другой. Только путин пошел еще дальше лукашенко. Он весь мир настроил против себя, загнал украинских людей в подвалы, хоть и сам в подвале живет. Но если в Украине люди выйдут из подвалов и начнут строить свою страну, то он уже свою жизнь проведет в подвале. И как говорил один мой знакомый: уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого. Чем быстрее это произойдет, тем...
Даже не в нашей жизни и не в жизни наших детей между россией и Украиной будут теплые отношения. россия – страна, которая ночью напала на Украину, и этого здесь не забудут никогда. Во всех книгах истории россию будут называть агрессором, лишившим людей жизни и будущего. Но они и своих людей наказали, многие поколения будут ненавидеть друг друга, в россии куча культур и национальностей. У них начнется гражданская война, если они не примут категорические решения", – сказал Хацкевич.
Популярное сейчас
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
- Италия пропустит Чемпионат мира, Бэйл вывел Уэльс в финал плей-офф. Главные новости за 24 марта
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала