Перевалили за 16 тысяч. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные о потерях врага с начала нападения 24 февраля по 25 марта.

Количество потерь личного состава перевалило за 16 тысяч человек, сейчас эта цифра составляет около 16100 (+300 за прошедшие сутки).

За четверг было уничтожено 31 танк, общая цифра составляет 561 единица.

Боевых бронированных машин уже уничтожено 1625 (+28 единиц в сутки).

Хорошо наша армия поохотилась на артиллерийские системы, РСЗО и системы ПВО – в настоящее время общее количество уничтоженных составляет 290, 90 и 49 единиц соответственно.

Генштаб насчитал 115 сбитых самолетов, 125 сбитых вертолетов и 53 уничтоженных беспилотника.

В графе автомобильная техника – 1089 единиц (+56 в сутки). Специальной техники было уничтожено 18 единиц (+2 в сутки).