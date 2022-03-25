Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило крайне интересную информацию.

В военных частях рф начались тотальные проблемы с финансами. После первых выплат за убийства мирного населения, средства в бюджете кончились. А ввиду санкций, поступлений не предвидится.

В частности, в оккупированном Крыму, после выплаты "командировочных" боевикам, которые отправились в Украину, финансирование любых выплат за март отсуствует.

Аналогичная ситуация и в частных военных компаниях, где наемники отказываются от контрактов в Украине из-за невыполнения обязанностей по оплате своих услуг.

Заместитель председателя Совета Безопасности эрефии уже дал свой комментарий по этому поводу.