Россиянская певица ртом Чичерина ранее подтвердила гордый статус носителя дополнительной хромосомы, сняв флаг Украины со здания мэрии Энергодара.

Конечно же, без ответа этот поступок остаться не мог.

Недомузыкантке объявлено подозрение в надругательстве над флагом и посягательстве на территориальную целостность Украины.

"По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", - уточнили в полиции.