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Чичериной объявили подозрение за надругательство над флагом Украины

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Шанс сесть на пожизненное.

Чичериной объявили подозрение за надругательство над флагом Украины

UA-Футбол
Новина українською

Россиянская певица ртом Чичерина ранее подтвердила гордый статус носителя дополнительной хромосомы, сняв флаг Украины со здания мэрии Энергодара.

Конечно же, без ответа этот поступок остаться не мог.

Недомузыкантке объявлено подозрение в надругательстве над флагом и посягательстве на территориальную целостность Украины.

"По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", - уточнили в полиции.

Это дополнительная мотивация поймать террористку, но для начала еще нужно перебить цену жителя США, который дает хорошие деньги за голову певички.

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В статье: война с Россией
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