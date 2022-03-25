Мариупольский городской совет сообщил о количестве жертв после бомбардировки драмтеатра армией рф
Все будут отмщены
Getty Images / Global Images Ukraine
На официальном канале Мариупольского городского совета сегодня, 25 марта, сообщили очень плохие новости.
От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. Это слова тех, кто был внутри здания в момент террористического акта.
Драматический театр цинично уничтожили вестники "русского мира". Этих фашистов 21 века не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики. Оккупант точно знал, куда он бьет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/mariupolrada
Популярное сейчас
- Сенсационный бенефис Бэйла. Уэльс - Австрия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре
- Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 19:08 Украинские В ВРУ сообщили, сколько рашисты уже депортировали украинцев на россию
- 17:55 Украинские Зеленский: рф создала такое количество кризисов, что это превратилось в проблему для всего мира
- 13:43 Украинские Командование МП назвало командиров двух кораблей, подбитых в Бердянске. Они предали Украину
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...