Мариупольский городской совет сообщил о количестве жертв после бомбардировки драмтеатра армией рф

На официальном канале Мариупольского городского совета сегодня, 25 марта, сообщили очень плохие новости.

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. Это слова тех, кто был внутри здания в момент террористического акта.

Драматический театр цинично уничтожили вестники "русского мира". Этих фашистов 21 века не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики. Оккупант точно знал, куда он бьет.