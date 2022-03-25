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Мариупольский городской совет сообщил о количестве жертв после бомбардировки драмтеатра армией рф

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Мариупольский городской совет сообщил о количестве жертв после бомбардировки драмтеатра армией рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном канале Мариупольского городского совета сегодня, 25 марта, сообщили очень плохие новости.

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. Это слова тех, кто был внутри здания в момент террористического акта.

Драматический театр цинично уничтожили вестники "русского мира". Этих фашистов 21 века не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики. Оккупант точно знал, куда он бьет.

Читайте такжеОккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в отдаленные города россии

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Источник:
t.me/mariupolrada

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