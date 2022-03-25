А с нами ли Турция? Эрдоган не будет передавать Украине комплекс ПВО С-400
Просьба американцев отклонена
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400. Напомним, ранее его об этом просили американцы. Советник Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что тема С-400 закрыта, ведь данное ПВО – собственность Турции.
Фахреттин назвал передачу С-400 Украине в обмен на ослабление санкций "нереалистичной".
В то же время Алтун призвал США поставить Турции истребители F-35 и ПВО Patriot. В Турции считают, что страна была исключена из программы F-35 незаконно. Тем не менее, как отмечает источник, желания сторон открывают дополнительный маневр в продолжении переговоров.
Популярное сейчас
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Россияне нанесли удар по воинской части в Днепре
- Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- Уничтожение "Орска" было огромной целью – правда, одним лишь флагманом вмс рф не обошлось
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 01:03 Украинские Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- 00:50 Украинские Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины
- 00:17 Украинские Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки