А с нами ли Турция? Эрдоган не будет передавать Украине комплекс ПВО С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400. Напомним, ранее его об этом просили американцы. Советник Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что тема С-400 закрыта, ведь данное ПВО – собственность Турции.

Фахреттин назвал передачу С-400 Украине в обмен на ослабление санкций "нереалистичной".

В то же время Алтун призвал США поставить Турции истребители F-35 и ПВО Patriot. В Турции считают, что страна была исключена из программы F-35 незаконно. Тем не менее, как отмечает источник, желания сторон открывают дополнительный маневр в продолжении переговоров.