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А с нами ли Турция? Эрдоган не будет передавать Украине комплекс ПВО С-400

Общие новости
(1 голосов)

Просьба американцев отклонена

А с нами ли Турция? Эрдоган не будет передавать Украине комплекс ПВО С-400

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Эрдоган не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400. Напомним, ранее его об этом просили американцы. Советник Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что тема С-400 закрыта, ведь данное ПВО – собственность Турции.

Фахреттин назвал передачу С-400 Украине в обмен на ослабление санкций "нереалистичной".

В то же время Алтун призвал США поставить Турции истребители F-35 и ПВО Patriot. В Турции считают, что страна была исключена из программы F-35 незаконно. Тем не менее, как отмечает источник, желания сторон открывают дополнительный маневр в продолжении переговоров.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ahvalnews.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 13:00
США: "Европа, вы можете помочь Украине сами, а то мы Россию боимся." Европа: "Нет, без вас не можем мы сами боимся." Мы точно не достойны быть в этом НАТО?...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
25.03.2022 в 12:50
Хватит уже себе кумиров делать, просто ситуативный союзник, не больше.
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