В больницы на россии начинают завозить первых раненых оккупантов с лучевой болезнью
Сидите там, возле ЧАЭС, нам нормально
Getty Images / Global Images Ukraine
Некоторые подразделения "орков" уже несколько недель провели в Чернобыльской зоне отчуждения и поднимали своей техникой радиационную пыль, окапываясь в радиационных лесах. Также они спали на зараженной земле. Теперь пожинают плоды, испытывая значительное внешнее и внутреннее радиационное облучение.
Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями "часто приводят к досадному самоубийству".
У оккупантов нет экспертизы для защиты ядерных объектов. В результате получения организмом повышенной дозы радиации возникает лучевая болезнь.
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