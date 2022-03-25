В больницы на россии начинают завозить первых раненых оккупантов с лучевой болезнью

Некоторые подразделения "орков" уже несколько недель провели в Чернобыльской зоне отчуждения и поднимали своей техникой радиационную пыль, окапываясь в радиационных лесах. Также они спали на зараженной земле. Теперь пожинают плоды, испытывая значительное внешнее и внутреннее радиационное облучение.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями "часто приводят к досадному самоубийству".

У оккупантов нет экспертизы для защиты ядерных объектов. В результате получения организмом повышенной дозы радиации возникает лучевая болезнь.