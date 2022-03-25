Армения призвала рф остановить наступление Азербайджана. В Баку говорят об армянской истерии

Министерство иностранных дел Армении опубликовало заявление, в котором обвинило вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии разграничения в зоне ответственности "российской миротворческой миссии" 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента российской федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района. Вторгшиеся Азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", - говорится в заявлении армянского министерства.

В связи с этим Армения ожидает, что "миротворческие силы Российской Федерации предпримут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта".

Армянские СМИ утверждают, что после взятия села Парух азербайджанские подразделения в ночь на 25 марта открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применяя как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударный БПЛА. Сообщается о якобы не менее 5 убитых азербайджанских военнослужащих.

В то же время в министерстве обороны Азербайджана опровергли заявление об обострении ситуации.

"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло. Причин для волнения нет", - заявили в азербайджанском Минобороны.

В МИД Азербайджана 25 марта утром обвинили Армению "в истерии": "Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно раздувая проблему".

Напомним, последний раз Армения и Азербайджан воевали в Нагорном Карабахе осенью 2020-го года. Тогда Азербайджан отвоевал часть территории, ранее оккупированной Арменией. Война закончилась подписанием соглашения, которое позволило россии ввести свои войска в регион.