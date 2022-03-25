Петраков: Не хочу бежать из родного Киева. Ничего не боюсь, я парень стойкий
Наставник сборной Украины принял такое решение
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью Футбол NEWS высказался о войне Украины с российскими оккупантами.
"Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. На русском скажу, на украинском не получится: "западло куда-то ехать, бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий.
Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить", – сказал Петраков.
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