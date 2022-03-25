УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жест поддержки. Украинские дети посетили тренировку Барселоны
В тренде

Жест поддержки. Украинские дети посетили тренировку Барселоны

Общие новости
(2 голосов)

Теплый приём от каталонского клуба

Жест поддержки. Украинские дети посетили тренировку Барселоны

Фото: twitter.com/fcbarcelona_br

Новина українською

Каталонская "Барселона" всячески поддерживает Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения российской армии.

Руководство "сине-гранатовых" организовало для украинских детей, вынужденно покинувших свою страну, визит на тренировку первой команды. В организации помог Фонд Кройффа.

Некоторые игроки "Барселоны" отправились в свои сборные, однако группа детей смогла посмотреть на оставшихся в расположении клуба футболистов. Ребята сделали несколько фото и даже познакомились с Хави.

Напомним, что ранее "Барселона" организовала специальный сбор денежных средств для помощи украинским семьям с детьми.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Дoбрый (землянин)
25.03.2022 в 15:15
Молодцы!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...