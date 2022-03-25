Жест поддержки. Украинские дети посетили тренировку Барселоны
Теплый приём от каталонского клуба
Фото: twitter.com/fcbarcelona_br
Каталонская "Барселона" всячески поддерживает Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения российской армии.
Руководство "сине-гранатовых" организовало для украинских детей, вынужденно покинувших свою страну, визит на тренировку первой команды. В организации помог Фонд Кройффа.
Некоторые игроки "Барселоны" отправились в свои сборные, однако группа детей смогла посмотреть на оставшихся в расположении клуба футболистов. Ребята сделали несколько фото и даже познакомились с Хави.
O treino de hoje recebeu a visita especial de um grupo de crianças e adolecentes ucranianos, membros de uma equipe de futebol, que emigraram da Ucrânia. A visita foi organizada pela Fundação Cruyff. ????❤️ pic.twitter.com/fLtYO3kLWP— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 24, 2022
Напомним, что ранее "Барселона" организовала специальный сбор денежных средств для помощи украинским семьям с детьми.
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