Жест поддержки. Украинские дети посетили тренировку Барселоны

Каталонская "Барселона" всячески поддерживает Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения российской армии.

Руководство "сине-гранатовых" организовало для украинских детей, вынужденно покинувших свою страну, визит на тренировку первой команды. В организации помог Фонд Кройффа.

Некоторые игроки "Барселоны" отправились в свои сборные, однако группа детей смогла посмотреть на оставшихся в расположении клуба футболистов. Ребята сделали несколько фото и даже познакомились с Хави.

O treino de hoje recebeu a visita especial de um grupo de crianças e adolecentes ucranianos, membros de uma equipe de futebol, que emigraram da Ucrânia. A visita foi organizada pela Fundação Cruyff. ????❤️ pic.twitter.com/fLtYO3kLWP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 24, 2022

Напомним, что ранее "Барселона" организовала специальный сбор денежных средств для помощи украинским семьям с детьми.