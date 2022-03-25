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  3. Возрождение "Мрії": ГП Антонов собирает средства для восстановления транспортного самолета Ан-225
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Возрождение "Мрії": ГП Антонов собирает средства для восстановления транспортного самолета Ан-225

Общие новости
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Ранее он был уничтожен российскими оккупантами в Гостомеле

Возрождение "Мрії": ГП Антонов собирает средства для восстановления транспортного самолета Ан-225

Антонов

Новина українською

Государственное предприятие "Антонов" обратилось с открытым письмом к международному авиационному сообществу и всем небезразличным людям цивилизованного мира с целью сбора средств на восстановление легендарного украинского самолета Ан-225 "Мрія".

С 5 февраля "Мрія" находилась в аэропорту Гостомеля под Киевом, а 24 февраля самолет был уничтожен в результате обстрела аэродрома российскими оккупантами.

В ГП "Антонов" предлагают учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 и готовы немедленно приступить к работе, чтобы не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности. Коллектив ГП готов начать работу незамедлительно. Восстановление самолета оценивается в более чем 3 миллиарда долларов. Предприятие уже открыло счета и начало сбор средств. Реквизиты - здесь.

Ан-225 являлся самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.

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В статье: война с Россией Гостомель Мрія
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Источник:
facebook.com/antonov.company

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 14:57
Даже не сомневаюсь что его соберут. Все наработки есть...
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