Возрождение "Мрії": ГП Антонов собирает средства для восстановления транспортного самолета Ан-225

Государственное предприятие "Антонов" обратилось с открытым письмом к международному авиационному сообществу и всем небезразличным людям цивилизованного мира с целью сбора средств на восстановление легендарного украинского самолета Ан-225 "Мрія".

С 5 февраля "Мрія" находилась в аэропорту Гостомеля под Киевом, а 24 февраля самолет был уничтожен в результате обстрела аэродрома российскими оккупантами.

В ГП "Антонов" предлагают учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 и готовы немедленно приступить к работе, чтобы не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности. Коллектив ГП готов начать работу незамедлительно. Восстановление самолета оценивается в более чем 3 миллиарда долларов. Предприятие уже открыло счета и начало сбор средств. Реквизиты - здесь.

Ан-225 являлся самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.