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Большинство жителей выступает за то, чтобы украинский был единственным государственным языком

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Большинство жителей выступает за то, чтобы украинский был единственным государственным языком

ratinggroup.ua

Новина українською

За последнее десятилетие наблюдается постоянная динамика роста числа тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Русский за 10 лет потерял с 42% до 20%. В этой динамике следует обратить внимание на следующие тенденции.

Первое: заметные изменения в языковой самоидентификации произошли между 2012-2016 годами. Одними из ключевых причин стали: а) реакция общества на эксперименты тогдашней власти в языковой политике; б) события Революции Достоинства; и в) агрессия россии против Украины в 2014 году и временная оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Второе: положительная динамика в самоидентификации произошла за счет изменения отношения к украинскому языку в центре, а также на юге и востоке страны.

В то же время, практическая сторона вопроса выглядит несколько иной: языковая самоидентификация и язык в быту – это две разные плоскости. Можем констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 – 26%, а в начале войны – 18%. В то же время, "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома возросло незначительно, с 44% до 48%.

Процесс перехода на другой язык общения не является сиюминутным и требует определенной адаптации. Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных – таких треть.

Беспрецендентное единение общества на фоне войны оказало резкое влияние и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах. С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали в юге и востоке. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

На сегодняшний день, данные свидетельствуют, что язык является скорее региональной особенностью, но не способом мышления. Например, в декабре 2021 года среди двуязычных россию агрессором считали 65%, среди русскоговорящих – половина. В то же время, в сегменте украиноязычных каждый десятый имел пророссийские взгляды. Приверженность к россии определялась не столько языком общения, сколько политическими взглядами и влиянием пропаганды и корректировалась с уровнем поддержки пророссийских партий (ОПЗЖ, Наши, Шарий).

Сегодня большинство (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоговорящими гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают, все же, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности. Важно, что тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, а именно в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах. Важно, что согласно предварительному исследованию, только 2% украинцев считают, что россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины – этот миф украинцы не приняли.

Таким образом, шестой общенациональный опрос по языковому вопросу в Украине показывает, что:

– уровень языковой самоидентификации украинцев стабильно растет;

– переход на украинский язык в быту происходит эволюционно;

– "языковая проблема" и попытки начинать дискуссии вокруг этой темы не имеют поддержки у большей части населения.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 14:56
В Украине всегда были проблемы с самими россиянами а не с русским языком.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.03.2022 в 15:29
Ну як мінімум , один із поводів вас рятувать не було б ...
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 15:59
Спасибо, меня не надо. Я в адеквате.
+1
0

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