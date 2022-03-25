"Люди стали сплоченными". Петраков уверен, что Украина будет еще сильнее
Даже не на 100%, а на 200%
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о российских захватчиках, которые продолжают попытки уничтожить нашу страну.
"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам с блок-постов, и вижу, что люди стали сплоченными.
Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось", - сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.
Популярное сейчас
- Армения призвала рф остановить наступление Азербайджана. В Баку говорят об армянской истерии
- Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала