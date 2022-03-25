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"Люди стали сплоченными". Петраков уверен, что Украина будет еще сильнее

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(2 голосов)

Даже не на 100%, а на 200%

"Люди стали сплоченными". Петраков уверен, что Украина будет еще сильнее

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о российских захватчиках, которые продолжают попытки уничтожить нашу страну.

"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам с блок-постов, и вижу, что люди стали сплоченными.

Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось", - сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Украина Александр Петраков война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
25.03.2022 в 15:19
Все правильно сказал! Во время этой войны Украина уже прошла очищение. Вспомните, десятки лет назад мы не могли понять, почему Польша развивается, а мы стоим на месте. Да потому, что в Польше коммунисты, рашисты, националисты, умеренные, патриоты, просто люди, которые любят свою страну были на одной волне - любили свою страну. Теперь и у нас, пройдя через ужасы этой войны, уверен будет такое же единение. Украина будет сильной, здравомыслящей, поддерживамой всем миром страной.
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