"Люди стали сплоченными". Петраков уверен, что Украина будет еще сильнее

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о российских захватчиках, которые продолжают попытки уничтожить нашу страну.

"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам с блок-постов, и вижу, что люди стали сплоченными.

Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это случилось", - сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.