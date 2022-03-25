Неудачное название. Арестович сообщил об уничтожении БТг 200-той мотострелковой бригады рф
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ОП
Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (25.03.2022 – день). Алексей подтвердил ликвидацию генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. Основные тезисы брифинга:
▪ ведутся тактические действия, ситуация не особо не поменялась, украинская сторона владеет инициативой;
▪ героически держится Мариуполь, Чернигов, Славутич;
▪ Генеральный штаб Министерства обороны Украины и наша разведка отмечает низкий уровень морально-психологического состояния российских войск;
▪ Батальонно-тактическая группа 200-той (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады рф уничтожена. Из 648 "приехавших" в Украину погибло 645 солдат;
▪ 50% одного из полков 7 ДШБ РФ написали рапорта об отказе от участия в боевых действиях.
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