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Неудачное название. Арестович сообщил об уничтожении БТг 200-той мотострелковой бригады рф

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Неудачное название. Арестович сообщил об уничтожении БТг 200-той мотострелковой бригады рф

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Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (25.03.2022 – день). Алексей подтвердил ликвидацию генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. Основные тезисы брифинга:

▪ ведутся тактические действия, ситуация не особо не поменялась, украинская сторона владеет инициативой;

▪ героически держится Мариуполь, Чернигов, Славутич;

▪ Генеральный штаб Министерства обороны Украины и наша разведка отмечает низкий уровень морально-психологического состояния российских войск;

▪ Батальонно-тактическая группа 200-той (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады рф уничтожена. Из 648 "приехавших" в Украину погибло 645 солдат;

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▪ 50% одного из полков 7 ДШБ РФ написали рапорта об отказе от участия в боевых действиях.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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