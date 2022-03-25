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ВСУ уничтожили еще одного российского генерала. В Чернобаевке

Общие новости
(2 голосов)

Арестович подтверждает

ВСУ уничтожили еще одного российского генерала. В Чернобаевке

Новина українською

Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал лейтенант Яков Резанцев был убит украинской армией. Об этом сообщает советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, вражеский генерал был уничтожен в Чернобаевке, где ВСУ несколько раз наносили артиллерийские удары по скоплению российской военной техники.

Из открытых источников известно, что 48-летний Резанцев принимал участие в войне в Сирии.

Это второй российский генерал, уничтоженный украинскими военными в Чернобаевке. 18-го марта стало известно, что там был ликвидирован командующий 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Ранее 15 марта сообщалось об уничтожении под Мариуполем командир элитной 150-й мотострелковой дивизии генерал-майора Олега Митяева.

Кроме того 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников. 8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

А 3 марта стало известно о смерти заместителя командующего 41 общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 15:58
Как только говорят российский генерал сразу понятно что кремлевский дебил.
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0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.03.2022 в 15:26
В них що , наголо відсутній інстинкт самозбереження ? Навіть щурі ні на отруту , ні в пастку другий раз не йдуть . А ці лізуть ...
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+1
0

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