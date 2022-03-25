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Петраков: Сейчас не до футбола. Гибнут наши земляки, раздаются взрывы

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Для всех футбол отошел на второй план

Петраков: Сейчас не до футбола. Гибнут наши земляки, раздаются взрывы

Фото - Евгений Кравс

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью Футбол NEWS рассказал, что постоянно на связи с игроками национальной команды.

"Я всегда на связи с ребятами, через день с ними разговариваю. С легионерами тоже поддерживаю контакт, они невероятно помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, нужно тоже об этом думать.

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Что будем с ребятами делать дальше, я им говорю. Сейчас конец марта, у нас есть апрель и май, будем ждать решения от ФИФА, когда они назначат дату матча (с Шотландией - прим.).

О планах, я даже говорить не могу, этим занимается президент, он такой человек, делающий свое дело хорошо. Сейчас не до футбола людям, если я буду рассказывать, они могут неправильно это понять, о каком футболе идет речь. Люди гибнут бл**ь, раздаются взрывы за окном, сидишь и думаешь, может сейчас тебе бл**ь ракета залетит", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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