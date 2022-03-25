Петраков: Сейчас не до футбола. Гибнут наши земляки, раздаются взрывы

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью Футбол NEWS рассказал, что постоянно на связи с игроками национальной команды.

"Я всегда на связи с ребятами, через день с ними разговариваю. С легионерами тоже поддерживаю контакт, они невероятно помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, нужно тоже об этом думать.

Что будем с ребятами делать дальше, я им говорю. Сейчас конец марта, у нас есть апрель и май, будем ждать решения от ФИФА, когда они назначат дату матча (с Шотландией - прим.).