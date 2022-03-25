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Министерство обороны россии обновило данные о своих потерях в Украине

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"Немножко" убавили

Министерство обороны россии обновило данные о своих потерях в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны России за месяц полномасштабной войны с Украиной признало гибель 1351 военнослужащих.

"В ходе специальной военной операции (так называют нападение на Украину – прим.) есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - заявили в министерстве обороны рф.

Это во второй раз в военном ведомстве россии назвали цифру потерь, ранее заявляли о 498 погибших.

Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оценивает потери врага около 16 тысяч солдат.

Интересно, что в воскресенье, 20 марта, российская пропагандистская газета "Комсомольская правда" написала о 9861-м погибшем со стороны россии и еще 16153 раненых. Пропагандисты ссылались именно на министерство обороны россии. Но впоследствии эта публикация была убрана с сайта.

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В статье: война с Россией
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