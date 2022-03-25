Министерство обороны россии обновило данные о своих потерях в Украине
"Немножко" убавили
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны России за месяц полномасштабной войны с Украиной признало гибель 1351 военнослужащих.
"В ходе специальной военной операции (так называют нападение на Украину – прим.) есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - заявили в министерстве обороны рф.
Это во второй раз в военном ведомстве россии назвали цифру потерь, ранее заявляли о 498 погибших.
Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оценивает потери врага около 16 тысяч солдат.
Интересно, что в воскресенье, 20 марта, российская пропагандистская газета "Комсомольская правда" написала о 9861-м погибшем со стороны россии и еще 16153 раненых. Пропагандисты ссылались именно на министерство обороны россии. Но впоследствии эта публикация была убрана с сайта.
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