Эрдоган заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и рф. Кулеба его тут же поправил

В пятницу, 25 марта, СМИ опубликовали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Украина и россия близки к достижению консенсуса по четырём из шести пунктов. В частности, турецкий лидер утверждал, что Украина согласна отказаться от курса на вступление в НАТО, готова придать официальный статус русскому языку, отказаться от размещения наступательных вооружений), а также стороны якобы нашли решение проблемы коллективной безопасности.

Президент Турции добавил, что Украина не идёт на уступки по вопросам признания российского статуса Крыма и так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Однако практически сразу с ответным заявлением выступил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба. В комментарии Украинской Правде он поблагодарил Эрдогана за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны, но при этом призвал объективно оценивать ситуацию.

"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.

Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению".