Байден прилетел в польский город недалеко от границы с Украиной

Президент США Джо Байден прибыл с двухдневным визитом в Польшу. Его самолет приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом, расположенным в 80 километрах от границы с Украиной.

Это первый визит Байдена в Польшу в должности главы Белого Дома.

В Жешуве Байден должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и базирующимися там американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии и после этого полетит в Варшаву.

26 марта состоятся переговоры с Дудой, после чего планируется публичное выступление Байдена с речью по Украине.

Личному приезду Байдена в Польшу придают большой символический вес, учитывая, что это его первый визит в страну на посту президента в то время, когда в соседней Украине идет война. Также планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.

Интересно, что самолет Анджея Дуды, летевший на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку. Впрочем, польский лидер все же прибыл в Жешув.