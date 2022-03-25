УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден прилетел в польский город недалеко от границы с Украиной
В тренде

Байден прилетел в польский город недалеко от границы с Украиной

Общие новости
(2 голосов)

Президент Польши добирался на встречу с происшествиями

Байден прилетел в польский город недалеко от границы с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прибыл с двухдневным визитом в Польшу. Его самолет приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом, расположенным в 80 километрах от границы с Украиной.

Это первый визит Байдена в Польшу в должности главы Белого Дома.

В Жешуве Байден должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и базирующимися там американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии и после этого полетит в Варшаву.

26 марта состоятся переговоры с Дудой, после чего планируется публичное выступление Байдена с речью по Украине.

Личному приезду Байдена в Польшу придают большой символический вес, учитывая, что это его первый визит в страну на посту президента в то время, когда в соседней Украине идет война. Также планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.

Интересно, что самолет Анджея Дуды, летевший на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку. Впрочем, польский лидер все же прибыл в Жешув.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...