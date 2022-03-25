Россияне пленили мэров 14 украинских городов

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты взяли в заложники мэров 14 городов Украины.

При этом она напомнила, что россия согласна на обмен пленными исключительно на паритетных условиях.

"Здесь россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять руководителей городов, которых уже 14 в заложниках россии? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", - заявила Верещук.

Напомним, одним из первых захваченных мэров стал глава Мелитополя Иван Федоров. Его в итоге обменяли на девять российских военных.