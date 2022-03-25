В Мариуполе ликвидировали полковника морской пехоты черноморского флота рф

ВСУ уничтожили полковника 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексея Шарова.

Ранее об этом сообщали украинские источники, а уже в пятницу, 25 марта, это подтвердил так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев. По его словам, Шаров был убит снайпером во время спецоперации в Мариуполе.

Кроме того, оккупанты сообщили о смерти начальника радиостанции роты связи сержанта Николая Ефимова и разведчика-снайпера старшего сержанта Романа Тазина. Сообщается, что Ефимов "служил" в Севастополе с 2016 года, а предатель Тазин с 2013 года.

Напомним, что в пятницу, 25 марта стало известно о ликвидации командующего 49-й армией РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.