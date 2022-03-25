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Российские солдаты устроили бунт в Мелитополе

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Один из немногих способов спасти себе жизнь

Российские солдаты устроили бунт в Мелитополе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Запорожская областная военная администрация сообщила, что 24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.

"24 марта поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, дислоцирующихся в Мелитополе, 70 российских военнослужащих учинили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - говорится в сообщении.

Заметим, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о крайне низком моральном состоянии вражеской армии.

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В статье: война с Россией
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