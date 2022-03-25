Российские солдаты устроили бунт в Мелитополе
Один из немногих способов спасти себе жизнь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Запорожская областная военная администрация сообщила, что 24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.
"24 марта поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, дислоцирующихся в Мелитополе, 70 российских военнослужащих учинили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - говорится в сообщении.
Заметим, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о крайне низком моральном состоянии вражеской армии.
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