Российские солдаты устроили бунт в Мелитополе

Запорожская областная военная администрация сообщила, что 24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.

"24 марта поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, дислоцирующихся в Мелитополе, 70 российских военнослужащих учинили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - говорится в сообщении.

Заметим, что Генеральный штаб ВСУ регулярно сообщает о крайне низком моральном состоянии вражеской армии.