Рашистским офицерам дают антидоты: это может свидетельствовать о намерении использовать химическое оружие против Украины
У Центра противодействия дезинформации есть настораживающие факты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центр противодействия дезинформации, опираясь на исследование волонтеров-аналитиков InformNapalm, сообщает о повышении угрозы использования россией химического оружия в Украине. Об этом свидетельствуют факты получения рашистскими офицерами антидотов против отдельных видов ядов.
"Волонтеры-аналитики InformNapalm имеют свидетельство, что российским военным начали выдавать антидоты от определенных видов яда, в том числе нервно-паралитического вещества "зарин". 20 марта командному составу оккупационных войск РФ якобы выдали ампулы с атропином. Атропин применяют как антидот при химических отравлениях.
Также у InformNapalm есть фактаж того, что рашисты собираются применить зарин в городах, где не могут прорвать оборону. Его применяют как химическое оружие с нервно-паралитическим действием", – говорится в сообщении.
Напомним, что о возможной угрозе химического оружия со стороны так называемой российской армии Украину неоднократно предупреждала и американская разведка. В то же время Джо Байден и Йенс Столтенберг заявили, что в случае применения агрессором химического оружия в войну вступит НАТО.
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