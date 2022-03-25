Рашистским офицерам дают антидоты: это может свидетельствовать о намерении использовать химическое оружие против Украины

Украинский центр противодействия дезинформации, опираясь на исследование волонтеров-аналитиков InformNapalm, сообщает о повышении угрозы использования россией химического оружия в Украине. Об этом свидетельствуют факты получения рашистскими офицерами антидотов против отдельных видов ядов.

"Волонтеры-аналитики InformNapalm имеют свидетельство, что российским военным начали выдавать антидоты от определенных видов яда, в том числе нервно-паралитического вещества "зарин". 20 марта командному составу оккупационных войск РФ якобы выдали ампулы с атропином. Атропин применяют как антидот при химических отравлениях. Также у InformNapalm есть фактаж того, что рашисты собираются применить зарин в городах, где не могут прорвать оборону. Его применяют как химическое оружие с нервно-паралитическим действием", – говорится в сообщении.

Напомним, что о возможной угрозе химического оружия со стороны так называемой российской армии Украину неоднократно предупреждала и американская разведка. В то же время Джо Байден и Йенс Столтенберг заявили, что в случае применения агрессором химического оружия в войну вступит НАТО.