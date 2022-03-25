Против войны. Чемпионы мира по Dota 2 покидают Россию в полном составе
Будут базироваться в Сербии
Фото: Team Spirit
Россию продолжают люди из-за войны против Украины. К примеру, рф в полном составе покидает последний чемпион мира по Dota 2 - команда "Team Spirit".
По данным официальной пресс-службы, коллектив и персонал перебирается в столицу Сербии, Белград. В заявлении сказано, что одной из причин смены дислокации "стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники".
Отметим, что в прошлом году "Team Spirit" выиграли самый престижный турнир по Dota 2 - International 2021. Лично поздравление им выразил даже президент страны-агрессора.
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