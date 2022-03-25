Расслабляться не стоит: ВСУ опровергают информацию об изнеможении российской оккупационной армии
Нужно бороться дальше
фото из открытых источников
В последние дни увеличилось количество заявление о том, что у россии заканчиваются силы для продолжения войны, а также ракеты, которыми рашисты бомбят мирные города. От недооценки врага предостерегает бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич. Он выступил на брифинге.
"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, нашим военным объектам…
Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева, нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время постарается ввести их в действие", - цитирует Грузевича "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также офицер отметил, что россия меняет тактику и концентрируется на уничтожении украинской системы ПВО, артиллерии и авиации. Также, по словам Грузевича, у ВСУ есть данные о мобилизации, которую россия проводит в Дагестане.
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