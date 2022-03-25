Колаборантка из Мелитополя намерена похитить прибывшую в город гуманитарную помощь

Украинским властям и волонтерам удалось доставить в Мелитополь большую партию гуманитарной помощи: 13 тонн пищи, 2 тонны детского питания, медикаменты. Вся гуманитарная помощь разгружена в пожарной части. Но ее заблокировали оккупанты с оружием.

Это сделано по инициативе государственной изменницы Галины Данильченко. Есть информация, что она с оккупантами планирует похитить часть гуманитарной помощи, чтобы реализовать ее за наличные деньги. И накормить ею военнослужащих армии россии. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Добавим, что раньше Федоров находился в плену орков, но не согласился на сотрудничество с ними. Федоров сказал, что главные требования так называемых солдат рф – очистить город от "нацистов", а также прекратить притеснения русского языка, которые, по их мнению, есть в городе.

Также добавим, что сегодня, 25-го марта, появилась информация о 70-ти российских военнослужащих, совершивших бунт и отказавшихся выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья.