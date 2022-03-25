Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию очередного генерала оккупационной армии россии
Под Чернобаевкой и остался
В вечерней сводке от 18:00 25.03.2022 Генштаб ВСУ подтвердил информацию о ликвидации очередного генерала российской оккупационной армии:
"Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25-го марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева".
Также Генштаб пишет о продолжении террора мирного населения, осуществляемого оккупантами:
"На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. В целях запугивания местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи".
Наконец, есть информация о том, что во временно оккупированном Луганске в местной больнице россияне устроили военный госпиталь:
"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены".
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