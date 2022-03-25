Винница: решисты ударили шестью ракетами. Часть перехватила система ПВО
Главное, чтобы без жертв
фото из открытых источников
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетном ударе, нанесенном по Виннице российскими оккупантами. Враг целился по позициям Воздушных сил ВСУ.
"Российские оккупанты нанесли ракетный удар, сегодня, 25-го марта, около 16:30, по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.
Всего выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные – попали в несколько построек.
Последствия ракетного удара уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее генерал ВСУ на брифинге предостерег от недооценки противника и заявил, что у россиян еще достаточно ракет и сил для террора.
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