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Винница: решисты ударили шестью ракетами. Часть перехватила система ПВО

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Главное, чтобы без жертв

Винница: решисты ударили шестью ракетами. Часть перехватила система ПВО

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетном ударе, нанесенном по Виннице российскими оккупантами. Враг целился по позициям Воздушных сил ВСУ.

"Российские оккупанты нанесли ракетный удар, сегодня, 25-го марта, около 16:30, по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.

Всего выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные – попали в несколько построек.

Последствия ракетного удара уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее генерал ВСУ на брифинге предостерег от недооценки противника и заявил, что у россиян еще достаточно ракет и сил для террора.

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В статье: война с Россией
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