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В Харьковской области ВСУ уничтожили стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Им "глушили" связь

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"Это мощная операция" (с)

В Харьковской области ВСУ уничтожили стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Им "глушили" связь

фото из открытых источников

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оккупанты "заглушали" связь. Также он мешал работе наших беспилотников и ПВО.

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Поскольку вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой", - говорится в сообщении.

Также Синегубов добавил, что были ликвидированы вражеские разведчики и командир роты. Семнадцать оккупантов взято в плен, пятнадцать из них – призывники из так называемых "ЛНР/ДНР".

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В статье: война с Россией
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