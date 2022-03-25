В Харьковской области ВСУ уничтожили стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Им "глушили" связь

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оккупанты "заглушали" связь. Также он мешал работе наших беспилотников и ПВО.

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Поскольку вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой", - говорится в сообщении.

Также Синегубов добавил, что были ликвидированы вражеские разведчики и командир роты. Семнадцать оккупантов взято в плен, пятнадцать из них – призывники из так называемых "ЛНР/ДНР".