Польский журналист: Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Джо Байденом

Польский журналист Якуб Крупа со ссылкой на польские медиа в своем твиттере сообщил, что российский олигарх Роман Абрамович, приближенный к путину, прибыл в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Polish media reporting that Russian oligarch Roman Abramovich arrived in Poland last night, travelling on a special train, with his trip coinciding with Joe Biden's visit to Poland - - amid rumours that he's involved in peace talks between Russia and Ukraine ???? https://t.co/ByRx5PzW4K — Jakub Krupa (@JakubKrupa) March 25, 2022

Тема разговора не сообщается, но СМИ выдвигают предположение, что она будет касаться войны россии с Украиной. Как стало известно ранее из американских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена смягчить санкции в отношении олигарха, поскольку он способствует мирным переговорам между Украиной и россией.

Также дополним, что Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, находящимися на восточной границе НАТО, а также для встречи с президентом Польши Онджеем Дудой.