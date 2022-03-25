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Польский журналист: Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Джо Байденом

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Олигарх пытается выступить миротворцем

Польский журналист: Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Джо Байденом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Польский журналист Якуб Крупа со ссылкой на польские медиа в своем твиттере сообщил, что российский олигарх Роман Абрамович, приближенный к путину, прибыл в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Тема разговора не сообщается, но СМИ выдвигают предположение, что она будет касаться войны россии с Украиной. Как стало известно ранее из американских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена смягчить санкции в отношении олигарха, поскольку он способствует мирным переговорам между Украиной и россией.

Также дополним, что Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, находящимися на восточной границе НАТО, а также для встречи с президентом Польши Онджеем Дудой.

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В статье: война с Россией
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