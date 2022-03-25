Польский журналист: Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Джо Байденом
Олигарх пытается выступить миротворцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Польский журналист Якуб Крупа со ссылкой на польские медиа в своем твиттере сообщил, что российский олигарх Роман Абрамович, приближенный к путину, прибыл в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.
Polish media reporting that Russian oligarch Roman Abramovich arrived in Poland last night, travelling on a special train, with his trip coinciding with Joe Biden's visit to Poland - - amid rumours that he's involved in peace talks between Russia and Ukraine ???? https://t.co/ByRx5PzW4K— Jakub Krupa (@JakubKrupa) March 25, 2022
Тема разговора не сообщается, но СМИ выдвигают предположение, что она будет касаться войны россии с Украиной. Как стало известно ранее из американских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена смягчить санкции в отношении олигарха, поскольку он способствует мирным переговорам между Украиной и россией.
Также дополним, что Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, находящимися на восточной границе НАТО, а также для встречи с президентом Польши Онджеем Дудой.
Популярное сейчас
- Возродиться после войны: объясняем детали и триумф Плана Маршалла
- В больницы на россии начинают завозить первых раненых оккупантов с лучевой болезнью
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Орки не пройдут. В Ужгороде и Днепропетровской области обезврежены ДРГ
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- 00:50 Украинские Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины
- 00:17 Украинские Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки