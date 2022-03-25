Американские СМИ: Российские оккупанты уже не имеют полного контроля над Херсоном
Украинская армия начинает отвоевывать территорию
фото из открытых источников
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают о том, что у российской оккупационной армии уже нет полноценного контроля над Херсоном, который установился в первые дни вторжения.
Так, издание CNN сообщает о том, что Херсон уже полностью не находится под контролем российской армии. The New York Times пишет о контратаке украинских войск и наступлении на позиции оккупантов в Херсонской области.
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал о вытеснении оккупантов на границе между Николаевской и Херсонской областями, и о переходе ВСУ в контратаку.
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