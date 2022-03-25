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Американские СМИ: Российские оккупанты уже не имеют полного контроля над Херсоном

Общие новости
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(2 голосов)

Украинская армия начинает отвоевывать территорию

Американские СМИ: Российские оккупанты уже не имеют полного контроля над Херсоном

фото из открытых источников

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Новина українською

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают о том, что у российской оккупационной армии уже нет полноценного контроля над Херсоном, который установился в первые дни вторжения.

Так, издание CNN сообщает о том, что Херсон уже полностью не находится под контролем российской армии. The New York Times пишет о контратаке украинских войск и наступлении на позиции оккупантов в Херсонской области.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал о вытеснении оккупантов на границе между Николаевской и Херсонской областями, и о переходе ВСУ в контратаку.

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В статье: война с Россией
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Источник:
The New York Times

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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
25.03.2022 в 22:57
Женіть їх…
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