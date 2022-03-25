Американские СМИ: Российские оккупанты уже не имеют полного контроля над Херсоном

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают о том, что у российской оккупационной армии уже нет полноценного контроля над Херсоном, который установился в первые дни вторжения.

Так, издание CNN сообщает о том, что Херсон уже полностью не находится под контролем российской армии. The New York Times пишет о контратаке украинских войск и наступлении на позиции оккупантов в Херсонской области.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал о вытеснении оккупантов на границе между Николаевской и Херсонской областями, и о переходе ВСУ в контратаку.