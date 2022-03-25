Белый дом анонсировал важное заявление Байдена по Украине, в Варшаве состоялся многотысячный митинг в поддержку
Возможно, речь идет об интернациональном дивизионе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, охраняющими восточную границу НАТО. Также Президент США встретился со своим польским коллегой Дудой. В то же время, Белый дом анонсировал важное заявление Байдена относительно Украины, которое должно состояться завтра, 26-го марта.
Возможно, речь идет об интернациональном дивизионе, который может прийти на помощь ЗСУ.
Добавим, что во время визита Байдена в Польшу в столице этой страны в Варшаве состоялся многотысячный мирный митинг в поддержку Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Расслабляться не стоит: ВСУ опровергают информацию об изнеможении российской оккупационной армии
- Возродиться после войны: объясняем детали и триумф Плана Маршалла
- Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 01:03 Украинские Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- 00:50 Украинские Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины
- 00:17 Украинские Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...