УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белый дом анонсировал важное заявление Байдена по Украине, в Варшаве состоялся многотысячный митинг в поддержку
В тренде

Белый дом анонсировал важное заявление Байдена по Украине, в Варшаве состоялся многотысячный митинг в поддержку

Общие новости
(2 голосов)

Возможно, речь идет об интернациональном дивизионе

Белый дом анонсировал важное заявление Байдена по Украине, в Варшаве состоялся многотысячный митинг в поддержку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, охраняющими восточную границу НАТО. Также Президент США встретился со своим польским коллегой Дудой. В то же время, Белый дом анонсировал важное заявление Байдена относительно Украины, которое должно состояться завтра, 26-го марта.

Возможно, речь идет об интернациональном дивизионе, который может прийти на помощь ЗСУ.

Добавим, что во время визита Байдена в Польшу в столице этой страны в Варшаве состоялся многотысячный мирный митинг в поддержку Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...