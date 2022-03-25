Белый дом анонсировал важное заявление Байдена по Украине, в Варшаве состоялся многотысячный митинг в поддержку

Президент США Джо Байден сегодня, 25-го марта, прибыл в Польшу для встречи со своими военными, охраняющими восточную границу НАТО. Также Президент США встретился со своим польским коллегой Дудой. В то же время, Белый дом анонсировал важное заявление Байдена относительно Украины, которое должно состояться завтра, 26-го марта.

Возможно, речь идет об интернациональном дивизионе, который может прийти на помощь ЗСУ.

Добавим, что во время визита Байдена в Польшу в столице этой страны в Варшаве состоялся многотысячный мирный митинг в поддержку Украины.