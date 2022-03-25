"Куда-то исчез министр обороны россии… может, захотел посетить Чернобаевку?". Зеленский пошутил на злободневную тему

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25-го марта 2022-го года, тридцатого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава государства поздравил работников СБУ с профессиональным праздником, рассказав о 77 героях СБУ, получивших государственные награды. Также президент поблагодарил полицию, Вооруженные силы и всех других защитников страны. Отметил работу журналистов. И предупредил предателей: "Держитесь подальше от наших городов".

Продолжается работа на дипломатическом фронте. Президент пообещал, что и дальше будет выступать не только перед членами правительства других стран, но и перед простым народом. Зеленский в очередной раз напомнил о позиции Украины – территориальная целостность, суверенитет, гарантии безопасности. А еще речь шла о военных преступлениях пакостных оккупантов, об их недостойных поступках и действиях, о пропагандистской российской машине.

И не удержался от шутки: "За уходящую неделю наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны россии... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.