Россия начала мобилизовать военное подкрепление для отправки в Украину, поскольку ее боевые потери в продолжающейся уже месяц войне продолжают расти.

"У нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии", - сказал высокопоставленный чиновник по обороне США, выражаясь на условиях анонимности согласно основным правилам, установленным администрацией Байдена. - "Русские войска, базирующиеся в Грузии. У нас нет точной цифры", - цитирует чиновника The Washington Post.

По мнению экспертов из Пентагона, российские военные из Грузии, Сирии и Таджикистана дислоцируются из своих постоянных мест службы и отправляются в Украину. Благодаря этому усилению, полагает американская разведка, путину удастся еще некоторое время обеспечивать сухопутное наступление на Украину. Но существенных изломов в войне от этого не произойдет.

Добавим, что в последние дни распространяется информация об активизации азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, которая является спорной территорией с Арменией. Армения обратилась к россии с просьбой усилить ее "миротворческую миссию" в регионе. Также стоит отметить, что у Грузии есть своя "серая зона" в Абхазии и Южной Осетии. Но пока информации об активизации грузинской армии нет.

Нынешние власти Грузии – пророссийские.