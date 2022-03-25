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The Washington Post: россия передислоцирует в Украину свои войска, базирующиеся в Грузии

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Но от этого существенный изломов в войне не будет

The Washington Post: россия передислоцирует в Украину свои войска, базирующиеся в Грузии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Россия начала мобилизовать военное подкрепление для отправки в Украину, поскольку ее боевые потери в продолжающейся уже месяц войне продолжают расти.

"У нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии", - сказал высокопоставленный чиновник по обороне США, выражаясь на условиях анонимности согласно основным правилам, установленным администрацией Байдена. - "Русские войска, базирующиеся в Грузии. У нас нет точной цифры", - цитирует чиновника The Washington Post.

По мнению экспертов из Пентагона, российские военные из Грузии, Сирии и Таджикистана дислоцируются из своих постоянных мест службы и отправляются в Украину. Благодаря этому усилению, полагает американская разведка, путину удастся еще некоторое время обеспечивать сухопутное наступление на Украину. Но существенных изломов в войне от этого не произойдет.

Добавим, что в последние дни распространяется информация об активизации азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, которая является спорной территорией с Арменией. Армения обратилась к россии с просьбой усилить ее "миротворческую миссию" в регионе. Также стоит отметить, что у Грузии есть своя "серая зона" в Абхазии и Южной Осетии. Но пока информации об активизации грузинской армии нет.

Читайте такжеСМИ: Азербайджанские войска пошли в наступление в Карабахе, воспользовавшись ослабленными российскими позициями

Нынешние власти Грузии – пророссийские.

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В статье: война с Россией
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Источник:
The Washington Post

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Комментарии (1)
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jeremi33-3 (Сумы)
25.03.2022 в 23:45
Влада в Грузії можливо і проросійська, але народ - ні ! Зараз грузинська кров заграє і все вони згадають і своїй проросійській владі і самій росії. І нам це буде велика поміч.
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