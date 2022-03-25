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Советник главы МВД Украины назвал причину, почему Шойгу не появляется на публике

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Советник главы МВД Украины назвал причину, почему Шойгу не появляется на публике

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграмм-канале назвал причину отсутствия Сергея Шойгу на публике. Напомним, что с 11-го марта министр обороны России не появлялся перед видеокамерами вживую, а единственное его появление на онлайн-конференции с путиным, по оценкам экспертов, было смонтировано.

"У Шойгу инфаркт.

Потому он не появляется на публике с середины марта.

Инфаркт у Шойге случился после жесткой предъявы со стороны путина за полный провал вторжения в Украину.

Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко", - написал Геращенко в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее по поводу отсутствия Шойгу на людях пошутил президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией
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