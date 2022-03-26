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Де Дзерби не покидает Шахтер, Кендзерой интересуются во Франции. Главные новости за 25 марта

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Безбородько уехал в Венгрию, Азар снова травмировался, в Африке завершается отбор на ЧМ - сводка главных новостей за 25-е марта

Де Дзерби не покидает Шахтер, Кендзерой интересуются во Франции. Главные новости за 25 марта

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25-е марта.

Де Дзерби остается в "Шахтере"

По крайней мере, речь идет о ближайшем будущем. В пятницу появилась информация, что наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби расторг контракт с "горняками" по обоюдному согласию. Спустя время свой комментарий дал директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна, написав в социальных сетях одно слово: "неправда". Судя по всему, де Дзерби остается. Правда неизвестно на какой срок, поскольку нет вероятности, что нынешний сезон будет доигран.

Лучший бомбардир "Десны" уехал в Венгрию

Очередной игрок на время покинул украинский чемпионат. Речь идет о Денисе Безбородько, который подписал контракт с венгерским клубом "Дьирмот". Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона. Символично, что после этого у форварда закончится контракт с "Десной", что позволит ему стать свободным агентом. В нынешней кампании на счету Безбородько девять результативных (7+2). Он - лучший бомбардир "Десны".

Французский "Лилль" проявляет интерес к Томашу Кендзере

Действующий чемпион Франции "Лилль" интересуется защитником "Динамо" Томашем Кендзерой. Причем, по слухам, уже давно. Польский журналист Томаш Володарчик передает, что французская сторона была заинтересована в этом переходе еще зимой, однако тогда до переговоров дело не дошло. Возможно, это случится летом. Из-за войны в Украине Кендзера временно стал игроком "Леха". Его контракт с "Динамо" действителен до лета 2024-го года.

Эден Азар не поможет "Реалу" в ближайший месяц

Некогда один из лучших футболистов мира Эден Азар получил очередную травму. COPE передает, что 31-летнему вингеру удалят пластину для остеосинтеза, из-за чего он пропустит ближайшие пять недель. То есть, бельгиец не сможет помочь "Реалу" в двух матчах четвертьфинала ЛЧ против лондонского "Челси". После своего перехода в "Реал" летом 2019-го, Эдена мучают постоянные травмы. К примеру, в этом сезоне он отыграл лишь 887 минут и совершил три результативных действия (1+2).

Состоялись первые матчи африканского плей-офф отборочного раунда на ЧМ-2022

Совсем скоро мы будем знать всех африканских участников, которые сыграют на Чемпионате мира в Катаре в 2022-м году. В пятницу прошли первые матчи плей-офф отборочного раунда. Наиболее интересной парой стала встреча недавних финалистов кубка Африки - Египта и Сенегала. На сей раз победа была за "фараонами", которые смогли не пропустить после автогола сенегальца Сисс. В остальных встречах Марокко и ДР Конго расписали ничью 1:1, Алжир минимально на выезде одолел Камерун, Тунис - Мали, а Гана и Нигерия покинули поле без забитых голов. Ответные поединки состоятся 29-го марта.

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