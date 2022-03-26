"Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны
Зло может и не ограничиться Украиной
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 25-го марта, депутат московского городского совета Сергей Севостьянов с трибуны произнес призыв "денацифицировать" и "демилитаризировать" (читай – атаковать) не только Украину, но и Польшу, страны Балтии, Казахстан.
На информацию отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:
"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне".
РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує ????????, країни Балтії та ???????? у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив ???????? депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022
Добавим, что на пропагандистских передачах российского ТВ серьезно обсуждают возможность наступления на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и даже Швецию.
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