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"Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны

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Зло может и не ограничиться Украиной

"Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 25-го марта, депутат московского городского совета Сергей Севостьянов с трибуны произнес призыв "денацифицировать" и "демилитаризировать" (читай – атаковать) не только Украину, но и Польшу, страны Балтии, Казахстан.

На информацию отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне".

Добавим, что на пропагандистских передачах российского ТВ серьезно обсуждают возможность наступления на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и даже Швецию.

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В статье: война с Россией
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