"Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны

В пятницу, 25-го марта, депутат московского городского совета Сергей Севостьянов с трибуны произнес призыв "денацифицировать" и "демилитаризировать" (читай – атаковать) не только Украину, но и Польшу, страны Балтии, Казахстан.

На информацию отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне".

РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує ????????, країни Балтії та ???????? у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив ???????? депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Добавим, что на пропагандистских передачах российского ТВ серьезно обсуждают возможность наступления на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и даже Швецию.