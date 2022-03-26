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ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последние сутки

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Верим в наши ВСУ!

ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последние сутки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за последнюю сутки приземлила навсегда 12 воздушных сил врага.

Так, враг за сутки не досчитался 3 самолетов, 3 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. По информации Генштабу ВСУ, ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и скоплениях войск оккупантов.

Ранее мы сообщали, что рф передислоцирует в Украину свои войска, базирующиеся в Грузии.

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В статье: война с Россией
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