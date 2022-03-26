ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последние сутки
Верим в наши ВСУ!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за последнюю сутки приземлила навсегда 12 воздушных сил врага.
Так, враг за сутки не досчитался 3 самолетов, 3 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. По информации Генштабу ВСУ, ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и скоплениях войск оккупантов.
Ранее мы сообщали, что рф
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