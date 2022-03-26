ВСУ уничтожили 12 воздушных целей за последнюю сутки

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за последнюю сутки приземлила навсегда 12 воздушных сил врага.

Так, враг за сутки не досчитался 3 самолетов, 3 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. По информации Генштабу ВСУ, ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и скоплениях войск оккупантов.